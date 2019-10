Bloqueio de negociações para adesão à UE da Albânia e Macedónia é "erro histórico"

Os presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk, consideram hoje "um erro" a decisão dos líderes europeus de bloquearem os processos de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia.

"Não é um falhanço, é um erro", disse Tusk, tendo Juncker, por seu lado, sublinhado ser um "erro histórico" o congelamento das negociações com os dois países balcânicos, na conferência de imprensa no final da cimeira de quinta-feira e hoje.

A Albânia e a Macedónia do Norte estão prontas, "mas infelizmente alguns Estados-membros não estão", adiantou Tusk, sublinhando que é necessária unanimidade, mas só "24 ou 25 Estados-membros estão de acordo".

"Por favor, não desistam", apelou o presidente do Conselho Europeu aos dois países candidatos, salientando compreender a frustração de ambos e adiantando ser necessária encontrar uma solução até maio de 2020.

Juncker reconheceu estar "muito desiludido com o resultado do debate sobre alargamento", que considerou ser "um grande erro histórico".

Os líderes da UE concluíram hoje um Conselho Europeu em que Portugal esteve representado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Lusa