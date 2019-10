Filho de ator que interpretou "Tarzan" esfaqueia mãe até à morte e põe as culpas no pai

Valerie Lundeen, esposa do ator norte-americano Ron Ely, foi esfaqueada até à morte pelo filho do casal, na casa de famílai na Califórnia, EUA. Cameron Ely, de 30 anos, esfaqueou a mãe, de 62, e em seguida ligou para o 112 (911 nos Estados Unidos) e disse que o crime tinha sido cometido pelo pai.

Quando as autoridades chegaram ao local do crime, encontraram Cameron no exterior da casa e dispararam contra ele por considerarem que "se apresentava como uma ameaça". O filho de Ron Ely acabou por morrer no local.

Valerie Lundeen foi encontrada com vários golpes no corpo, revela a revista People.

Por precaução e por estar em condições de saúde mais debilitadas, o ator de 81 anos foi hospitalizado.

Ron Ely protagonizou a personagem de Tarzan numa série televisiva dos anos 60. Foi dos primeiros a interpretar esse papel.