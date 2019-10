Partido das Forças Libanesas (cristão) abandona Governo libanês

O chefe do Partido das forças libanesas (cristão), Samir Geagea, anunciou este sábado a saída do seu movimento do Governo, em plena de crise política e social no país do Médio Oriente.

"Estamos agora convencidos de que o governo é incapaz de assumir as medidas necessárias para salvar a situação. Em consequência, o nosso bloco decidiu pedir aos seus ministros para se demitirem", declarou.

O anúncio de Geagea foi acolhido com regozijo pelos manifestantes em Beirute, que apelaram a outros países para abandonarem o governo.

Dezenas de milhares de libaneses reuniram-se hoje em diversas cidades do país no terceiro dia de manifestações inéditas.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, tinha fornecido 72 horas aos membros da coligação governamental para apoiarem as reformas económicas em curso.

"Os nossos parceiros no Governo devem dar-nos uma resposta clara, definitiva e convincente (...) garantindo que todos nós optámos pelas reformas, caso contrário, farei um discurso muito diferente num período muito curto de 72 horas", disse Saad Hariri, numa intervenção transmitida pela televisão.

O país atravessa uma crise económica sem precedentes, e quando a dívida do país ascende a mais de 86 mil milhões de dólares (77 mil milhões de euros), 150% do Produto Interno Bruto (PIB).

O detonador destes protestos foi a decisão do Governo de impor novos impostos no quadro do seu programa de austeridade, taxando, por exemplo, as chamadas e mensagens através da aplicação Whatsapp.



Lusa