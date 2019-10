Principais partidos libaneses aceitam propostas do primeiro-ministro

Os principais partidos libaneses aceitaram este domingo as reformas económicas propostas pelo primeiro-ministro, Saad Hariri, depois de quatro dias de manifestações inéditas no país, segundo uma fonte governamental.

Na noite de sexta-feira, o primeiro-ministro do Líbano tinha dado aos seus parceiros da coligação governamental um ultimato de 72 horas, que terminava na segunda-feira à noite, para apoiarem as reformas económicas em curso.

Um funcionário do Governo do Líbano disse à agência France Presse que os principais líderes políticos responderam hoje a esse ultimato, concordando em não impor novos impostos e um programa de privatização.

A mesma fonte adiantou que o primeiro-ministro "enviou o seu plano a todas as partes envolvidas e recebeu o seu acordo", nomeadamente da maioria no Governo, do Movimento Patriótico Livre (MPL) e do Hezbollah.

Esta reforma deve ser aprovada formalmente na segunda-feira de manhã durante um conselho de ministros, que contará com a presença do presidente do Líbano, Michel Aoun.

O país atravessa uma crise económica sem precedentes, quando a dívida do país ascende a mais de 86 mil milhões de dólares (77 mil milhões de euros), 150% do Produto Interno Bruto (PIB).

O detonador destes protestos foi a decisão do Governo de impor novos impostos, no quadro do seu programa de austeridade, taxando, por exemplo, as chamadas e mensagens através da aplicação Whatsapp. Casos de corrupção e de má gestão governamental intensificaram os protestos.

Pelo quarto dia consecutivo, milhares de libaneses manifestaram-se hoje em todo o país para exigir a saída de toda a classe política.



Lusa