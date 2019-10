Mais de 50 mortos em ataques de rebeldes centro-africanos na RDCongo

Cerca de 50 civis congoleses morreram desde o início do ano em vários ataques de rebeldes anti-balaka centro-africanos contra aldeias no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), foi anunciado esta segunda-feira.

"Desde o início do ano, várias incursões de rebeldes anti-balaka da República Centro Africana (RCA) causaram a morte a mais de 50 moradores congoleses", disse Izato Nzege, governador da província de North-Ubangi, explicando que o último ataque ocorreu no fim de semana e causou três mortos e dois feridos.

Os combatentes anti-balaka são milícias da RCA, que fazem incursões na RDCongo por razões alimentares, mas muitas vezes acabam por perseguir os "seus compatriotas que estão refugiados na RDCongo".

A RDCongo abriga cerca 500.000 refugiados, incluindo centro-africanos, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Estamos a fazer tudo o que é possível para garantir a segurança dos refugiados da RCA. Eles são livres de ficar connosco, depois de fugirem da violência na sua casa, e a RDCongo é um local acolhedor", acrescentou Izato Nzege.

Nos dois lados da fronteira entre a RDCongo e a República Centro-Africana, as pessoas falam a mesma língua (kingbandi ou sango).

Em maio de 2018, a ONU acusou os anti-balaka de serem responsáveis pela morte de 76 pessoas numa cidade no sudeste da RCA.

Lusa