Nanci Pelosi faz uma visita surpresa ao Afeganistão

Nancy Pelosi viajou para o Afeganistão depois de uma paragem na Jordânia, no sábádo, onde esteve com o presidente Ashraf Ghani, juntamente com o Secretário da Defesa dos EUA.

Líder democrata e a restante comitiva aproveitaram a ocasião para criticar a decisão de Trump de retirar as tropas do norte da Síria e que abriu caminho à ofensiva turca.

O grupo, composto por oito democratas e um republicano, reuniu-se com o presidente afegão Ashraf Ghani, com o chefe do executivo, Abdullah Abdullah, bem como outros altos funcionários do Governo.

A visita coincidiu com a viagem do secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, que também esteve reunido com a delegação norte-americana.

O grupo, liderado por Pelosi, discutiu vários assuntos com os líderes do Afeganistão, como segurança, política e desenvolvimento económico do país, revela um comunicado do gabinete da presidente da Câmara dos Representantes.

O grupo também esteve com tropas norte-americanas, que se encontram no Afeganistão.