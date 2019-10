Vice-Presidente do Brasil diz que derrame de petróleo é caso "único no mundo"

O vice-presidente do Brasil disse esta segunda-feir que o derrame de petróleo ao longo da costa nordeste do país é um caso "único no mundo" e que impede ações de contenção que poderiam ser tomadas pelo Governo.

"É um caso único no mundo. As medidas de contenção são complicadas, o máximo que se pode fazer hoje é ter pessoas capacitadas para recolher o óleo que chega às praias e é isso que estamos a fazer", afirmou Hamilton Mourão no Palácio do Planalto, em Brasília.

Mourão, que assumiu funções presidenciais interinamente porque o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, viajou para a Ásia, explicou que o petróleo tem-se movimentado no Atlântico numa profundidade que não pode ser detetado por satélites ou navios, sendo que a sua presença é apenas percebida em superfícies planas próximas às praias.

O vice-presidente brasileiro admitiu que houve uma "falha de comunicação" do Governo por não relatar as ações que tomou desde que as manchas de petróleo foram vistas nas praias do nordeste do país.

Por sua vez, o ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro, disse, durante uma visita ao estado de Pernambuco, um dos mais afetados pelo derrame de petróleo, que o Governo promoveu ações eficientes para diminuir o impacto do desastre ambiental.

"O Governo Federal fez sua parte. Ele acompanhou e recolheu toneladas de petróleo derramadas e o caso está a ser investigado", declarou Sergio Moro numa conferência de imprensa.

Já o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, voltou a pedir ao Governo Federal uma mobilização maior face danos ambientais causados pelo derrame e pediu que as investigações sejam aceleradas para determinar a origem do petróleo que, segundo análise da estatal brasileira Petrobras, não foi produzido no país.

"O Governo Federal precisa de se desdobrar. Há 50 dias esse petróleo apareceu e não há causa, nem origem, nem ações, nem temos a previsão de quando e onde estas manchas de petróleo reaparecerão, o que dificulta muito as ações", referiu Paulo Câmara.

Na sexta-feira, o Ministério Público Federal do Brasil apresentou uma ação para obrigar o Governo central a acionar, num prazo de 24 horas, um Plano Nacional de Contingência criado para este tipo de catástrofe, mas um tribunal de Sergipe rejeitou o pedido porque considerou que o as autoridades já estão a agir.

Segundo o comandante de Operações Navais da Marinha, almirante Leonardo Puntel, que visitou o estado de Pernambuco no domingo, o derramamento de petróleo teve origem "no Oceano Atlântico, entre 500 a 600 quilómetros" da costa brasileira.

O último balanço do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão regulador do meio ambiente do Governo brasileiro, indica que os resíduos de petróleo já atingiram 201 localidades em 74 municípios dos nove estados do nordeste do Brasil. No total, 525 toneladas de petróleo foram recolhidas.

De acordo com a Marinha brasileira, desde 2 de setembro, data em que o aparecimento do petróleo nas praias foi detetado, militares foram mobilizados para as áreas contaminadas.

As manchas de petróleo no mar e nas praias brasileiras já mataram tartarugas marinhas, pássaros, golfinhos e crustáceos.

Segundo especialistas, o petróleo nas águas do Atlântico da costa brasileira ameaça espécies animais, algumas delas em risco de extinção como o peixe-boi, e pode contaminar a cadeia alimentar.

