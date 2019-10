39 corpos descobertos num camião no Reino Unido

UK Pool

38 adultos e um adolescente

A polícia britânica confirma que foi aberta uma investigação por homicídio após a descoberta de 39 cadáveres num contentor de um camião numa zona industrial da capital inglesa: 38 adultos e um adolescente.

O alerta foi dado por volta da 1h40 da madrugada no parque industrial de Waterglade, em Grays, num camião que as autoridades suspeitam ter vindo da Bulgária no passado sábado.

O condutor do camião, um homem de 25 anos natural da Irlanda do Norte, já foi detido e deverá ser acusado de homicídio.

"Estamos a proceder ao processo de identificação das vítimas, mas deve ser um processo demorado", confirmou o superintendente-chefe da polícia britânica, Andrew Mariner.

No local foi montado um cordão de segurança para permitir a recolha de mais prova para a investigação em curso.

Mariner declarou que o camião entrou no país no sábado e que a polícia está "a trabalhar em estreita colaboração" com vários parceiros para investigar o caso.

O Primeiro-ministro britânico já reagiu. Boris Johnson diz que está horrorizado com o caso, enviou uma mensagem de condolências às famílias das vítimas e garante que está em contacto direto com as autoridades para acompanhar as investigações.