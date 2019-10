Alegado assassino detido após quase 40 anos em fuga

Walter James Manson, um homem com 86 anos, foi detido depois de ter estado em fuga durante quase 40 anos, devido a um caso de assassinato nos EUA.

O fugitivo era o principal suspeito do assassinato de Daniel Mason Woolley, que foi encontrado pela polícia morto num bar com um tiro na cabeça. Outro cliente desse bar foi baleado no ombro e uma mulher foi ferida. Estes incidentes ocorreram a 22 de setembro de 1980.

As autoridades tentaram localizar o suspeito Mason, mas ele conseguiu escapar e esteve em fuga por quase quatro décadas.

No dia 10 de outubro, o suspeito foi localizado e a sua identidade foi confirmada, uma vez que as impressões digitais encontradas no local do crime coincidiram com as impressões digitais de Mason.

O homem está a aguardar julgamento por homicídio em primeiro grau e está detido num centro de detenção seguro, de acordo com a CNN.