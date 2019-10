Homem que se barricou num museu na Riviera Francesa detido pela polícia

Um homem que hoje se barricou no museu de arqueologia de Saint-Raphaël, no sudeste de França, onde foram escritas palavras em árabe na parede do edifício, foi detido pela polícia, avança a agência France Presse.

Inicialmente, o indivíduo recusou render-se ou comunicar com a polícia, que especificou estar à espera da unidade de elite de intervenção.



"O museu vai ser um inferno" é uma das inscrições visíveis nas paredes exteriores do museu, onde uma ou mais pessoas terão entrado durante a noite, de acordo com as fontes policiais.



Alertados pelas 07:30 (06:30 em Lisboa), os polícias enviados para o local não precisaram se as pessoas no interior estão ou não armadas ou se tomaram reféns.



Classificado como monumento histórico, o museu, no centro da zona antiga de Saint-Raphaël, estende-se por uma área de exposição de 800 metros quadrados.

Com Lusa