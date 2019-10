James Blunt faz apelo dramático na televisão

James Blunt fez um apelo para encontrar um doador de rim para o pai que está doente, depois de revelar que não é compatível com ele, durante uma entrevista no programa Good Morning Britain, esta quarta-feira.

O cantor de 45 anos perguntou a uma das anfitriãs do programa Good Morning Britain Kate Garraway qual era o tipo de sangue dela, acabando por revelar que o seu pai, Charles, precisava de um transplante de rim.

"Eu vim aqui para perguntar qual é o seu grupo sanguíneo. Estão a acontecer algumas coisas na minha vida (...) e o meu pai não está muito bem", começou por salientar o cantor.

"Ele precisa de um novo rim. (...) Eu vim aqui para perguntar qual é o vosso grupo sanguíneo", afirmou o cantor, acrescentado que está à procura do tipo O-positivo e que não é compatível com o seu pai.

James Blunt revelou que escreveu uma música chamada "Monsters" para o seu novo álbum "Once Upon A Mind", que detalha como o cantor se sente depois de saber o diagnóstico de saúde do progenitor.