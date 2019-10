Mãe de menina que alegadamente morreu de doença rara acusada do seu homicídio

Uma norte-americana, cuja filha alegadamente morreu devido a uma doença terminal rara, está a ser acusada do homicídio da menina de sete anos. Kelly Renee Turner, de 41 anos, terá provocado a morte da filha, Olivia Gant, em 2017.

De acordo com a BBC, a mãe da criança é ainda acusada de solicitar donativos, ajuda governamental e de organizações de solidariedade social, que ajudaram a menina de sete anos a cumprir vários desejos, incluindo ser bombeira por um dia.

Em julho de 2017, Kelly solicitou que os cuidados médicos e a alimentação artificial da filha fossem interrompidos devido à pouca qualidade de vida. Olivia morreu poucas semanas depois, alegadamente por falha do intestino.

As suspeitas terão começado depois de, em 2018, Kelly levar a filha mais velha ao hospital com queixas de “dores nos ossos”. Os médicos alertaram as autoridades, que lançaram uma investigação à morte de Olivia.

O corpo da menina foi exumado e a autópsia indica falta de evidências que comprovem a doença terminal rara. A causa da morte é agora considerada indeterminada.