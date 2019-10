Acordo histórico entre a Índia e o Paquistão

A Índia e o Paquistão assinaram um acordo que permitirá aos peregrinos da Índia visitar sem visto um dos santuários mais sagrados do sikhismo - religião monoteísta - no Paquistão.

O corredor Kartarpur é um novo ponto de entrada que dá acesso ao Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur - templo da religião.

As autoridades indianas e paquistanesas assinaram o acordo em Zero Point, a fronteira internacional entre os dois países.

Acredita-se que o templo, localizado a cerca de quatro quilómetros da fronteira com a Índia, tenha sido construído no local onde Guru Nanak, fundador do sikhismo, morreu no século XVI.

No início da semana, o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, afirmou que o país iria abrir as suas portas para as pessoas associadas ao sikhismo de todo o mundo.

O corredor, que será aberto ao público no dia dez de novembro, leva os peregrinos da fronteira diretos para o templo.

Finalizar os detalhes sobre o corredor não foi fácil e foi um processo bastante demorado, que se arrasta há quase um ano.

Mohsin Raza

O que se sabe acerca deste corredor?



Está nos últimos estágios de construção e, de acordo com a BBC, as autoridades afirmaram que estará aberto no início de novembro.

Centenas de trabalhadores ainda estão a dar os últimos retoques ao templo.

A construção de novas instalações ao redor do templo começou logo após o anúncio oficial do projeto, em novembro do ano passado.

A expansão inclui um novo pátio, museu, biblioteca, dormitórios, vestiários, um centro de imigração e um aterro para proteger o templo em caso de inundações.