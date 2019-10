Bebé prematura mais pequena que uma boneca Barbie teve alta

Kallie, uma bebé norte-americana que nasceu às 25 semanas de gestação com apenas 368 gramas, recebeu alta hospitalar aos cinco meses e contrariou os médicos, que não acreditavam que a recém-nascida prematura sobrevivesse.

Tornou-se um dos bebés mais pequenos de sempre a nascer no estado do Arizona e entrou para o registo da Universidade do Iowa dos recém-nascidos mais pequenos.

A prematura, que nasceu 15 semanas antes do previsto, era mais pequena que uma mão, media menos que uma boneca Barbie e a aliança do pai servia-lhe como pulseira.

Facebook

Cinco meses depois, período durante o qual esteve internada na unidade neonatal de um hospital em Phoenix, Kallie pesa 3,17 quilos e pode ir para casa. Durante o internamento foi submetida a uma cirurgia complexa ao coração e os médicos avisaram os pais que a filha podia não resistir.