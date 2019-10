Jennifer Lopez e noivo doam um ano de comida para escola nos EUA 

A cantora Jennifer Lopez e o noivo Alex Rodriguez doaram um ano de alimentos para uma escola no Estado norte-americano do Tennessee. A doação do casal aconteceu depois de ser divulgada a história de uma criança dessa mesma escola.

No passado dia 2 de outubro, a professora Brooke Goins escreveu um texto no Facebook que começava assim: "Hoje eu chorei no trabalho. Não porque odeie o meu trabalho ou porque é muito difícil desempenhá-lo (realmente é). Hoje chorei por causa de uma criança, uma criança tão inocente que falava sobre comida e a falta da mesma".

"Ele perguntou-me quando é que a senhora que põe comida na mochila dele chegava. Fui apanhada de surpresa. (...) Ele disse que já não tinha comida em casa e que precisava de mais. Eu perguntei o que é que ele gostava mais do saco da senhora, se eram os "spaghetti o's" (um género de massa enlatada) e ele respondeu: 'nós não costumamos ter isso em casa, mas quando temos, eles ajudam-me a ficar com a barriga aconchegada e a dormir melhor".

A publicação é longa e a meio, Brooke Goins explica que nesse mesmo dia reuniu com o grupo de professores da escola e todos contribuíram para comprar comida para o aluno em questão e outros que precisassem.

De alguma forma, a história desta professora e do menino com fome chegou até Jennifer Lopez. A artista diz que estava com o noivo quando tiveram conhecimento do caso e ambos ficaram muito emocionados. Decidiram que tinham de fazer alguma coisa para ajudar.

E assim foi. Esta quarta-feira, a cantora publicou um vídeo no Instagram onde aparece a fazer uma videochamada com os alunos e a professora da escola, e o noivo. O casal revela que fez uma doação de um ano de comida para os alunos.

No vídeo é também possível ver a reação das crianças quando receberam as ajudas enviadas pela artista e Alex Rodriguez.