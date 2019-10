Jovem torna-se bilionário depois de receber 3,5 mil milhões dos pais

O jovem Eric Tse, de 24 anos, tornou-se bilionário na terça-feira, depois de recebeu 3,88 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros) em ações da empresa da sua família.

Os pais de Tse são ambos diretores executivos da Sino Biopharmaceutical Limited e, na terça-feira, ofereceram-lhe um quinto do total de ações emitidas pela empresa.

Mais do que as ações que lhe foram oferecidas, Tse também ganhou uma nova posição - diretor executivo do comité do conselho executivo da empresa.

Tse, de Hong Kong, é o mais novo membro do crescente clube bilionário da Ásia, mas não quer participar no ranking de riqueza.

Uma declaração feita pela empresa sugere que o jovem quer manter um perfil discreto, mas, como documentado no Instagram, em 2017, ele posou com as famosas modelos Bella Hadid e Lily Aldridge numa festa da Bulgari, em Veneza. Poucos meses depois, também publicou uma foto com a cantora e proprietária da Fenty Beauty, Rihanna, em Nova Iorque, com a legenda "Festa com o meu ídolo".

No dia um de outubro foram os 70 anos da fundação da República Popular da China e o jovem Tse participou nas celebrações de Pequim, abertas apenas a convidados e dignitários.