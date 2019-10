Pelo menos dois mortos em protesto contra primeiro-ministro da Etiópia

Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um violento protesto contra o primeiro-ministro etíope, o Nobel da Paz Abiy Ahmed, anunciou esta quinta-feira a agência estatal de notícias do país.

As manifestações iniciaram-se na quarta-feira, depois de um reconhecido ativista do país, forte crítico de Abiy, ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra si.

A polícia negou que a proteção ao ativista Jawar Mohammed, membro do grupo étnico Oromo, tenha sido alterada para que o crítico ficasse numa situação de vulnerabilidade.

Ainda assim, os apoiantes de Jawar Mohammed saíram às ruas, bloqueando estradas, queimando pneus e criticando o primeiro-ministro da Etiópia, que acusam de estar por trás da alegada ameaça à segurança do opositor.

Um confronto na capital, Adis Abeba, entre as forças de segurança e os apoiantes de Jawar Mohammed acabou por espalhar-se por várias regiões do país.

"A agitação na cidade de Adama [região de Oromia], na quarta-feira, provocou dois mortos, ferindo outros 50 e causando elevados danos a propriedades", afirmou o comandante da polícia da cidade, Dejene Muleta, à agência de notícias etíope, ENA, sem explicar como ocorreram estas mortes.

À comunicação social local, o vice-presidente da regão de Oromia, Shimeles Abdisa, reconheceu algumas mortes.

"Lamento imenso as vidas que foram perdidas hoje", afirmou Abdisa na noite de quarta-feira, acrescentando: "Quero expressar a minha simpatia em nome do estado regional de Oromia. Podemos substituir os bens danificados, mas, infelizmente, não podemos trazer de volta as pessoas que perderam as suas vidas".

A agitação reforça as divisões dentro do grupo étnico Oromo, que em 2018 catapultou Abiy Ahmed para o poder, sendo que estas divisões podem minar o seu futuro à frente da Etiópia.Enquanto líder da Oromia Media Network, Jawar Mohammed desempenhou um papel fundamental na promoção dos protestos contra o governo que levaram a coligação no poder a nomear Abiy Ahmed para primeiro ministro.

Ainda assim, Abiy Ahmed e Jawar Mohammed têm-se distanciado no passado recente, com este último a criticar algumas das reformas conduzidas pelo chefe do Governo da Etiópia.

Em 11 de outubro deste ano, o Abiy Ahmed foi galardoado com o Nobel da Paz pelo Comité Nobel norueguês pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social".

Lusa