Reino Unido solidário com os protestos do povo libanês

Os protestos já duram há mais de uma semana. Os manifestantes, de todas as classes sociais, acusam o Governo de ser corrupto e de ter conduzido a economia do país ao colapso.

A embaixada do Reino Unido em Beirute mostrou-se solidária com a luta da população.

As "frustrações legítimas dos manifestantes no Líbano devem ser ouvidas e as reformas promulgadas" escreveu a embaixada britânica, esta quinta-feira, no Twitter.

A posição do Reino Unido está em sintonia com a dos Estados Unidos que também já afirmaram apoiar a luta do povo libanês por reformas económicas.

Milhares de pessoas têm enchido as praças públicas em todo o país, na maior onda de protestos que o Líbano já viu em 15 anos.

Os manifestantes anti Governo receberam apoio dos líderes cristãos e muçulmanos que descreveram os protestos como uma revolta popular histórica contra a corrupção e a má administração.