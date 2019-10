Três mortos devido a chuva torrencial no sul de França

As chuvas torrenciais dos últimos dias no sul de França fizeram até ao momento três mortos, além de estragos avultados, anunciou hoje o ministro do Interior, Christophe Castaner.

O anormal volume de precipitação provocou cheias em várias vilas e aldeias do sul, com Béziers, no departamento de Hérault, a ser particularmente atingida ao registar uma precipitação em 24 horas igual à de todo o ano de 2018.

Dezenas de pessoas tiveram de ser retiradas para abrigos em Béziers e, hoje de manhã, cerca de 400 habitações da localidade continuavam sem eletricidade.

As vítimas mortais foram registadas nos departamentos de Hérault, Gard e Pirenéus Orientais, três de oito departamentos "impactados simultaneamente" pelos temporais.

Além das vítimas mortais, o balanço oficial refere que uma septuagenária foi hospitalizada de emergência depois de ter sido encontrada inanimada numa vinha.

O mau tempo exigiu 1.773 intervenções das forças de segurança e socorro e mobilizou mais de 2.000 bombeiros e elementos da proteção civil, segundo o Ministério do Interior.

Várias vias ferroviárias da região foram afetadas pelo temporal, obrigando nomeadamente à interrupção da ligação por comboio entre Montpellier e Toulouse e entre Montpellier e a Espanha.

