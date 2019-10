Ásia é o continente menos seguro para os cristãos

Segundo o relatório "Perseguidos e Esquecidos" da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), conhecido esta semana, o lugar do mundo mais perigoso para os cristãos atualmente é a Ásia Meridional e Oriental, que assim substitui o Médio Oriente. Este documento revela ainda que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. Catarina Bettencourt, diretora da AIS, esteve na Edição da Manhã para nos falar das conclusões do relatório.