BBC lança site na dark web para escapar à censura de alguns países

A BBC lançou um site de notícias na dark web, através do navegador Tor, de modo a escapar à censura governamental de alguns países.

Para além de não identificar o internauta que o está a usar, o navegador impede ainda que se saibam quais as informações que estão a ser pesquisadas. Isto possibilita que as pessoas evitem o controlo e a censura dos governos que o fazem.

Países como a China, o Irão e o Vietname estão entre os que tentaram bloquear o acesso ao site da BBC News ou aos programas.

A emissora explica que em vez de utilizar o site com o link normal, os utilizadores do navegador Tor podem aceder à nova página através do novo endereço na internet: bbcnewsv2vjtpsuy.onion, Este link não irá funcionar nos navegadores normais.

O novo site vai incluir os conteúdos da BBC Arabic, BBC Persian e BBC Russian, e os conteúdos exclusivos no Reino Unido, como o BBC iPlayer, não vão estar disponíveis devido aos direitos de transmissão.