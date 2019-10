Franceses escolhidos ao acaso decidem medidas para combater alterações climáticas

Cento e cinquenta franceses escolhidos aleatoriamente deslocam-se uma vez por mês a Paris para participar na Convenção Cidadão do Clima onde debatem e decidem medidas para combater as alterações climáticas, mas a última palavra caberá ao poder político.

A Convenção Cidadã do Clima começou no início deste mês e vai durar até janeiro, com reuniões mensais no Conselho Económico, Social e Ambiental, em Paris, e mobiliza 150 pessoas vindas de toda a França escolhidas ao acaso pelo seu número de telefone.

Cabe a estes cidadãos, muitos deles sem qualquer ligação ao clima, elaborarem propostas que levem a França a reduzir em 40% a emissão de gases de efeito de estufa até 2030.

A organização desta convenção, inédita em França, foi idealizada pelo Presidente da República, Emmanuel Macron, após o grande debate que serviu de resposta às exigências do movimento dos coletes amarelos, mas entre os participantes há alguma desconfiança se as medidas serão adotadas.

"Eu estou cético, porque depende tudo da política. A cada mudança de governo, há uma mudança de política. Como cidadão, participo de qualquer forma e para mim o mais importante é a mensagem que vou poder passar às pessoas que estão à minha volta", disse Ousmane, de 36 anos, que se delocou de Marselha para participar nesta iniciativa, em declarações à agência Lusa.

Ousmane afirmou quando foi contactado não acreditou muito: "Se recebem tantas chamadas a dizer que ganhámos um cheque de 500 euros ou um prémio qualquer", comparou, acrescentando que só acreditou mesmo quando recebeu os bilhetes de comboio para rumar à capital.

Este fim de semana, o grupo reúne-se pela segunda vez depois de no início do mês os trabalhos terem sido formalmente abertos pelo primeiro-ministro, que afirmou "que nada era interdito" e que "tudo podia ser mudado" nas leis de combate às alterações climáticas, sem, no entanto, ter havido qualquer garantia da adoção das medidas acordadas.

Aqui, segundo a organização, trabalha-se num elemento suplementar da democracia.

"Nós damos os factos aos cidadãos e cabe a cada um tirar as suas conclusões. Esta convenção é um elemento suplementar da democracia. No final, a palavra será dos eleitos e do Governo que vão ou não aprovar as propostas que saírem daqui. Esta convenção não os substitui", disse Jean Grosset, responsável pelos assuntos financeiros e administrativos do Conselho Económico, Social e Ambiental que integra o comité de governança desta iniciativa.

Nesta sessão, e com os cidadãos já divididos em grupos de trabalho - habitação, alimentação, consumo, produção/trabalho e deslocações - começaram as audições dos especialistas.

"Será que esta iniciativa cidadã vai ter realmente um impacto político? Essa é a minha preocupação, mas claro que é interessante estar aqui. Estou muito curiosa porque os oradores que vêm falar connosco são interessantes e os debates também", disse Natacha, 21 anos, que é originária da Guiana francesa, mas vive atualmente em Montpellier.

Natacha está a tirar uma licenciatura em Português, mas diz que sempre se interessou pelo tema das alterações climáticas, especialmente vindo de uma região do mundo onde elas são muito sentidas.

"Eu tinha algum interesse nas questões climáticas, porque é uma questão que engloba a economia ou a política, portanto quando fui escolhida ao acaso fiquei surpreendida, mas fiquei interessada na iniciativa (...) Na Guiana somos muito próximos da Natureza e um exemplo são os índios que são afetados pela desflorestação e veem a sua casa completamente virada do avesso", indicou a jovem.

As pessoas escolhidas para esta iniciativa representam todas as regiões de França, têm idades compreendidas entre os 16 e os 80 anos e, tal como na sociedade francesa, há mais homens do que mulheres.

Quem aceitou participar recebe um subsídio de cerca de 80 euros por dia, assim como ajudas de deslocação e estadia pagas, tal como justificações caso tenham de faltar ao trabalho.

Para Jean Grosset, a iniciativa já está a ser um sucesso, dado que nesta sessão só quatro pessoas faltaram por razões de doença, algo que mostra o interesse dos cidadãos.

"Temos poucas pessoas a faltar, as pessoas trabalharam, chegam com documentos e há um verdadeiro interesse. Vir a Paris seis vezes até janeiro, três dias cada vez e debater, é porque há mesmo um interesse", concluiu.

Até janeiro, vários especialistas com diferentes perspetivas vão passar pelo crivo destes 150 cidadãos que depois terão a ajuda de juristas especializados em questões do clima para proporem as medidas adicionais que podem marcar a próxima década da conservação ambiental e luta contra as alterações climáticas em França.

