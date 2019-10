Mais de 20 mortos e 1800 feridos em protestos contra o Governo no Iraque

Pelo menos 27 pessoas morreram e quase duas mil ficaram feridas no Iraque durante protestos contra o Governo. Um pouco por todo o país, os manifestantes atacaram instituições, sedes de partidos políticos e grupos armados.

Dez das vítimas mortais foram baleadas enquanto invadiam a sede de uma coligação paramilitar no sul do país. Na capital Bagdade, as autoridades dispararam balas reais e usaram gás lacrimogéneo para dispersar milhares de manifestantes da zona onde está instalada a embaixada dos Estados Unidos, edifícios governamentais e o Parlamento.

No início do mês os protestos contra as dificuldades económicas já tinham feito mais de 150 mortos em apenas cinco dias. Depois de uma pausa durante as peregrinações xiitas, os manifestantes voltaram às ruas a exigir a queda do regime.