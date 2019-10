Polícia dispersa manifestação em Bagdade com tiros e granadas de gás lacrimogéneo

A polícia iraquiana disparou tiros para o ar e lançou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os milhares de manifestantes das ruas de Bagdade onde recomeçaram hoje os protestos anti governamentais. Os manifestantes contestam as situações relacionadas com a corrupção dos políticos, o desemprego e a falta de serviços básicos como a distribuição de água e eletricidade.



As manifestações, suspensas durante as últimas três semanas pelos organizadores, têm sido reprimidas com uso excessivo da força por parte das forças de segurança que usaram munições reais.



Os protestos chegaram a verificar-se em várias cidades do sul do país e o serviço de internet bloqueado durante vários dias para impedir as comunicações entre os cidadãos que se manifestaram.



Após uma semana de violência na capital, assim como nas províncias do sul, o governo reconheceu que as forças de segurança usaram a força de forma excessiva.



O balanço oficial indicou que morreram 149 pessoas nos confrontos, entre os quais oito membros da polícia e do Exército, e mais de três mil ficaram feridas.



Hoje, a polícia usou granadas de gás lacrimogéneo e disparou rajadas para o ar durante as marchas que se concentraram na "Zona Verde", área de segurança no centro da capital, onde está instalada a embaixada dos Estados Unidos, edifícios governamentais e o Parlamento.



O primeiro-ministro Abdul-Mahdi dirigiu-se hoje ao país prometendo que o Governo lançará novas reformas e pediu às forças de segurança para proteger os manifestantes.

