Tribunal paquistanês ordena libertação sob caução do antigo PM Nawaz Sharif

Um tribunal da cidade de Lahore ordenou a libertação sob caução do ex-primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif para que este possa procurar tratamento médico, informou hoje a família do antigo dirigente paquistanês.



A decisão de hoje foi tomada pelo Tribunal Superior de Lahore, depois de ouvir uma petição do irmão de Nawaz Sharif, Shahbaz Sharif.



O ex-primeiro-ministro do Paquistão foi levado de urgência para um hospital do Governo em Lahore na segunda-feira, depois do seu estado de saúde se ter deteriorado.



Sharif permaneceu lá sob supervisão das autoridades prisionais.



Nawaz Sharif, de 69 anos, que serviu três vezes como primeiro-ministro, já tem um histórico de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas.



No entanto, o advogado Ashtar Ausaf disse que as autoridades judiciais não podem libertar Sharif imediatamente até ouvirem um recurso separado na próxima terça-feira.



Ashtar Ausaf informou que a audiência se refere à segunda condenação por corrupção contra Sharif.

Lusa