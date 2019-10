Manifestantes tentaram invadir Congresso do Chile

O Congresso no Chile teve de ser evacuado esta sexta-feira. Os manifestantes, que há uma semana protestam de forma violenta nas ruas da capital, tentaram chegar ao edifício e responderam com pedras às forças policiais.

A polícia acabou por disparar gás lacrimogéneo, enquanto alguns legisladores e funcionários administrativos abandonavam o local.

Ainda esta sexta-feira, centenas de camionistas e alguns motoristas de transportes públicos fizeram greve e levaram a cabo uma marcha lenta numa das principais estradas da capital, com vários carros e motas particulares a juntarem-se ao protesto pelo fim das portagens.

A escalada de violência no Chile, por causa das desigualdades sociais e do aumento do preço dos transportes públicos, já fez pelo menos 19 mortos.

O Governo já respondeu com o aumento do salário mínimo e das pensões mais baixas, e com a descida das tarifas do metro. Mas nem isso travou os confrontos.