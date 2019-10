As chuvas torrenciais no leste e norte do Japão já fizeram pelo menos 10 mortos. A maioria resultou de inundações e deslizamentos de terra.

De acordo com as autoridades, mais de 6 mil casas estão sem eletricidade e quase 400 pessoas tiveram de ser enviadas para abrigos provisórios. Só esta sexta-feira choveu tanto como a média de um mês inteiro.

O primeiro-ministro japonês pediu "o esforço de todos nas operações de resgate". Três pessoas continuam desaparecidas.