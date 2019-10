Protestos em Hong Kong obrigam a reforço policial de mil agentes reformados

A polícia de Hong Kong planeia reforçar-se com mil agentes aposentados para aliviar a pressão ao nível de pessoal devido aos violentos protestos que duram há quase cinco meses, noticiou hoje o jornal South China Morning Post.

Este seria o maior reforço policial desde que as autoridades começaram a chamar polícias reformados em agosto.

"O destacamento dos ex-polícias não se limitará a [trabalhos como] varrer filmagens das câmaras de segurança, mas será organizado de acordo com as nossas necessidades operacionais", explicou uma das fontes citadas pelo diário e Hong Kong.

Ou seja, "poderiam ser colocados na linha de frente para lidar com manifestantes, se necessário, dependendo de suas habilidades e experiência", acrescentou a mesma fonte.

De acordo com documentação interna obtida pelo jornal, os anúncios de abertura de vagas vão ser publicados em novembro, com o processo de seleção a principiar no final do mês, devendo os 'novos' polícias iniciarem funções em março de 2020.

Lusa