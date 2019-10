Criança de 2 anos está há 3 dias presa num poço no sul da Índia

Sujith Wilson, de 2 anos, caiu no poço estreito na passada sexta-feira, quando brincava com os amigos na rua.

A criança começou por ser localizada a 10 metros de profundidade, mas acabou por escorregar ainda mais nos últimos dias e, segundo a imprensa local, já estará a mais de 30 metros de profundidade.

Mais de 65 horas depois, as equipas de socorro continuam a tentar resgatar a criança do fundo do poço que terá 180 metros de profundidade no estado Tamil Nadu, no sul do país.

As autoridades estão a bombear oxigénio para o interior do poço, mas as várias camadas de lama estão a complicar o acesso à criança.

Ao terceiro dia já há maquinaria pesada no local, a tentar abrir um buraco paralelo ao poço, para tentar resgatar o menino que caiu no poço quando brincava com os amigos na passada sexta-feira.