Homem está pendurado há horas no topo de uma chaminé em Inglaterra

Os serviços de emergência da Inglaterra estão a tentar resgatar um homem que ficou preso no topo de uma chaminé industrial, a cerca de 90 metros de altura.

De acordo com a CNN, os oficiais do corpo de bombeiros apelaram ao público para fornecerem uma plataforma de trabalho elevatória de 90 metros para ajudar a resgatar o homem, que supostamente ficou preso no topo da chaminé de Dixon, em Carlisle, no noroeste da Inglaterra.

As imagens nas redes sociais parecem mostrar o homem de peito nu e a balançar, apenas preso pelas pernas e de cabeça para baixo.

Ainda não se conseguiu perceber como ou por que o homem ficou preso em cima da chaminé, que faz parte de uma antiga fábrica de algodão do século XIX.

"Estamos a analisar as várias opções para resgatar o homem com segurança", disse o dirigente da Cumbria Constabulary, Matt Kennerley, reforçando que também estão a utilizar drones para ajudar no resgate.

"Um helicóptero foi usado para tentar resgatar o homem e foram feitos esforços para tentar arranjar uma equipa de resgate técnico na chaminé para resgatá-lo".

"Essas duas tentativas não foram bem-sucedidas até agora, devido a preocupações com a segurança, visto que o homem está preso à escada no topo da chaminé".

Kennerley acrescentou que a posição do homem é "extremamente insegura", o que está a dificultar todas as tentativas de resgate até agora.