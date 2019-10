Morreu homem que ficou 14 horas pendurado em chaminé

Um homem morreu esta segunda-feira na chaminé de Dixon, em Carlisle, depois de ficar preso durante 14 horas, de cabeça para baixo a mais de 88 metros de altura.

De acordo com a polícia do condado de Cúmbria, o óbito foi declarado às 16h45 (a mesma hora em Lisboa), depois do corpo ser recuperado do local onde tinha ficado preso.

Twitter @Blackburn_Fire

Uma elaborada operação de resgate foi organizada depois de terem sido ouvidos desesperados pedidos de ajuda da vítima, por volta das 2h20 da madrugada.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram que o homem estava em tronco nu e pendurado apenas pela bota esquerda no topo da chaminé de Dixon, em Carlisle, Cúmbria.

Twitter @hk_sakai

Segundo a CNN, a polícia recorreu à ajuda de drones para avaliar a situação em que a vítima se encontrava e tentou usar um helicóptero para resgatá-lo.

Por fim, uma plataforma elevatória trazida de Glasgow, na Escócia, foi usada para transportar técnicos e bombeiros para o topo da chaminé e para resgatarem o homem, com idade na casa dos 50 anos.