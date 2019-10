Trump vaiado em jogo de basebol em Washington D.C.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado no estádio Nationals Park, em Washington D.C., pela multidão que se preparava para assistir a um jogo de basebol na World Series.

Quando a imagem de Trump apareceu nos ecrãs, alguns adeptos começaram a cantar “prendam-no!”, numa referência aos cânticos ecoados nos comícios políticos de Donald Trump que pedem a prisão de Hillary Clinton, ex-candidata presidencial.

O momento acontece numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos enfrenta um inquérito de destituição na Câmara dos Representantes por abuso de poder no exercício do cargo, ao pressionar o Presidente ucraniano para investigar as atividades do filho do seu adversário político, Joe Biden, durante um telefonema em julho.