De acordo com BCC, a costureira Angela Kelly revelou cinco segredos da Rainha Isabel II num livro onde relata os bastidores dos anos em que trabalhou com a monarca.

A Rainha tem uma assistente para calçar os seus sapatos novos

No seu livro, Kelly, que veste a rainha desde 2002, confirma que a rainha contrata uma assistente real para usar os seus sapatos novos.

Também há apostas acerca da cor do chapéu da Rainha no Royal Ascot

A aparição anual da rainha no Royal Ascot é um assunto mediático. E não são apenas os cavalos o centro das atenções, uma vez que também há apostas acerca da cor do chapéu da monarca.

Depois de saber que tal aposta foi feita, Kelly diz que concordou com o chefe de uma casa de apostas no horário de encerramento das apostas e até colocou chapéus no palácio para evitar que a cor real fosse identificada mais cedo.

Cumprimentar Michelle Obama com um abraço foi um "instinto natural"

Relatos de que a Rainha "abandonou" o protocolo real quando deu um abraço à antiga primeira-dama Michelle Obama em 2009 estavam longe de estar corretos, diz Kelly.

"Na realidade, era um instinto natural para a rainha demonstrar afeto e respeito por outra grande mulher, e realmente não existe um protocolo que deva ser respeitado", reforçou.

Vestido do batizado real tingido com chá

Kelly revela que a Rainha utilizou um chá denominado de chá Yorkshire "forte" e tingiu o vestido da cerimónia real que foi usado pela primeira vez no batizado de James, visconde de Severn, em 2008.

"Para garantir que parecesse autêntico, tingimos com chá de Yorkshire (o mais forte, como todos sabemos)".

A Rainha aceitou em "cinco minutos" a icónica cena de James Bond

"A Rainha ficou muito divertida com a ideia e concordou imediatamente. (...) Sem hesitar, respondeu: 'É claro que devo dizer uma coisa. Afinal, ele vem para me resgatar'".