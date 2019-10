Dois ex-agentes secretos da Síria julgados por crimes contra a humanidade

Dois sírios, antigos membros dos serviços secretos do Presidente Bashar al-Assad, foram acusados pela Alemanha de crimes contra a humanidade, anunciou hoje o Ministério Público alemão.



Os dois homens, identificados pela comunicação social como Anwar Raslan e Eyad al-Gharib, estão presos desde fevereiro, tendo um terceiro suspeito, também sírio, sido, entretanto, detido em França, referiu o Ministério Público, em comunicado hoje divulgado.

A decisão da justiça alemã abre caminho para o primeiro julgamento de líderes sírios por abusos cometidos sob o regime de Bashar al-Assad desde o início do conflito naquele país, em 2011, de acordo com a organização humanitária alemã Centro Europeu para os Direitos Humanos e Constitucionais (ECCHR), que prevê que o julgamento comece no início de 2020.

Os dois detidos na Alemanha, em particular Anwar Raslan, são suspeitos de terem estado envolvidos em atos de tortura realizados numa prisão de Damasco.

Anwar Raslan administrava a prisão onde, segundo o Ministério Público, "pelo menos 4.000 pessoas" foram torturadas, entre o final de abril de 2011 e o início de setembro de 2012, sendo que "pelo menos 58 pessoas morreram como resultado dos abusos".

Este sírio, que fez parte da direção dos serviços secretos da Síria, terá desertado em 2012, tendo chegado à Alemanha, como refugiado, em 2014.

Lusa