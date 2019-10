Miss iraniana vive há duas semanas no aeroporto de Manila por receio de ser morta

A iraniana Bahareh Zare Bahari, concorrente no concurso de beleza Miss Intercontinental em Manila, está há duas semanas no aeroporto da capital filipina, onde pede asilo, por receio de ser morta se voltar ao Irão.

Garante que o Governo de Teerão a está a tentar silenciar por apoiar Reza Pahlavi, filho do xá do Irão derrubado na revolução de 1979, ao ter utilizado uma imagem do mesmo e a bandeira da antiga monarquia iraniana como acessórios na competição de beleza.

Em comunicado, o Departamento de Imigração das Filipinas informou que a Interpol emitiu um pedido de detenção a nível mundial para a concorrente, mas não informa que país o pediu.

Segundo a CNN, a mulher acredita que se tornou um alvo também pela sua faceta de ativista no país de origem, onde se tornou professora para que as meninas possam aprender “que não são coisas, não são brinquedos, são humanos e têm os mesmos direitos que os rapazes”.