A vaga de "imagens desclassificadas de cães" que invadiu o tweet de Trump

Foi este o tweet de Donald Trump que incendiou as redes sociais. Em dois dias a publicação conquistou mais de meio milhão de "gostos" e cerca de 130 MIL partilhas.

A imagem "desclassificada" do cão que "fez um EXCELENTE TRABALHO ao capturar e matar o líder do ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!" motivou milhares de outras publicações, de mensagens relacionadas, com fotografias "desclassificadas de cães" que todos os dias cumprem missões importantes.

"Declassifiquei uma foto de um cão maravilhoso (nome não desclassificado) que fez um GRANDE TRABALHO no parque esta manhã"

Vaga de tweets não se cinge aos EUA e está a correr mundo, como esta do Reino Unido.

"Desclassificando a foto do meu cão (Nome não desclassificado.) Nome de código: Brutus. Classificação de habilidades de combate: Mortal. #DeclassifiedDogs Ps. Está à procura de um companheiro em Londres, Reino Unido. #Pomeranian

As publicações não se ficam pela ironia da publicação em específico, mas recorrem a outros chavões de Donald Trump, como este que faz referência ao lema da campanha que o elegeu Presidente dos EUA: "Tornar a América grande novamente".

"Hoje desclassificamos uma foto do nosso cão mais maravilhoso (nome não desclassificado) que, apesar dos ataques desonestos da PETA, fez um trabalho incrível TORNANDO STARKVILLE GRANDE NOVAMENTE!"

Há ainda várias referências a operações militares e às capacidade dos "agentes caninos" que querem, assim, passar a ser reconhecidas.

"Mantendo-me em segurança na casa-de-banho! #CãoDesclassifacado disfarçado"

"DESCLASSIFICO a foto do meu cão (nome também desclassificado: Shelly), que fez um excelente trabalho ao proteger a praia de Camber Sands de narcisistas psicopatas. #DeclassifiedDog @realDonaldTrump"

"DESCLASSIFICANDO a foto do meu cão (nome também DESCLASSIFICADO: George). Ele não é um herói de guerra, mas faz um excelente trabalho ao dormir como um humano."

"Desclassifico esta foto do meu cão (nome não desclassificado). Ele não persegue terroristas do ISIS em buracos, mas rasga sacos de doces como um verdadeiro assassino! #DeclassifiedDog"

"Desclassifico a imagem deste pequeno patife que trincou um donut e não o quer largar #DeclassifiedDog"

"Aqui está o meu #DeclassifiedDog (nome redigido), que descansa após mais um raide contra os esquilos inimigos locais."

"Estou a desclassificar uma foto do meu cão (nome mais ou menos não desclassificado) que está muito ocupado a praticar Doga (yoga com cães) quando não está a ladrar por cima do muro do vizinho a partilhar coscuvilhices sobre os corvos, o vento e aquele Corgi desagradável no virar da esquina."