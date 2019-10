No Iraque, o número de mortos subiu para 100 e há registo de cerca de 5.500 feridos. Este é o balanço de uma semana de violentos protestos.

Esta quarta-feira o líder espiritual do Irão acusou os Estados Unidos de instigar as manifestações no Iraque e no Líbano.

Os protestos começaram há um mês e são motivados pelo desemprego, corrupção e mau estado dos serviços públicos.