Um morto em queda de avião ligeiro sobre comdomínio nos EUA

Pelo menos uma pessoa morreu em consequência da queda hoje de manhã de um avião ligeiro sobre um condomínio em Atlanta, capital do Estado norte-americano da Geórgia, anunciou fonte do serviço de bombeiros local.

Segundo o Dion Bentley, capitão dos bombeiros do condado de DeKalb, o segundo ocupante do aparelho está dado como desaparecido e as equipas de socorro estão a ter dificuldades em aceder aos destroços.

Na rede social Twitter, a Administração Federal de Aviação dos EUA afirmou que o avião, um Piper PA-28, caiu pouco depois de descolar do aeroporto DeKalb-Peachtree, perto de Atlanta, cerca das 10:30 locais (14:30 em Lisboa).

Uma foto publicada pelo diário local The Atlanta Journal-Constitution, mostra um prédio com uma grande parte da sua parede e do telhado derrubada.

Desconhecem-se ainda as causas da queda do avião mas as condições meteorológicas na região, durante a manhã, eram de nevoeiro cerrado.

Lusa