Divulgado vídeo da detenção do filho de El Chapo

A detenção acabou por levar ao caos na cidade. Os membros do cartel de Sinaloa, que durante décadas foi liderado por El Chapo, saíram para as ruas, envolveram-se em tiroteios com a polícia, queimaram carros nas ruas e incendiaram uma estação de gasolina.

Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas.

As autoridades libertaram o jovem pouco tempo depois para evitar um banho de sangue na cidade.