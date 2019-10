Irão ameaça voltar a reduzir compromissos nucleares do acordo de 2015

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano anunciou hoje que, provavelmente, o Irão voltará a reduzir os seus compromissos nucleares porque os esforços da Europa até agora "não produziram resultados tangíveis".



O porta-voz do Ministério, Abas Musavi, explicou que, devido às circunstâncias atuais, é "muito provável que seja dado o quarto passo" na redução dos compromissos do acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irão e as seis grandes potências (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha), em Viena.



"Um comité do Conselho Supremo de Segurança Nacional está a estudar o quarto passo a ser dado pelo Irão", disse o porta-voz, citado pela agência iraniana Mehr.



Musavi sublinhou que os europeus, em particular a França, estão a fazer "todo o possível para cumprir os seus compromissos", mas "ainda não foram alcançadas conquistas tangíveis a esse respeito".



Devido à retirada unilateral dos Estados Unidos do pacto em 2018 e à reposição de sanções, o Irão começou em maio passado a violar alguns dos compromissos nucleares assumidos para pressionar os países europeus a garantir as suas vantagens económicas com o acordo.



As autoridades iranianas já excederam os limites estabelecidos no pacto de armazenamento e enriquecimento de urânio e instalaram centrífugas avançadas.



O terceiro período de dois meses dado aos países europeus para tomarem medidas práticas para combater as sanções dos EUA termina na próxima semana, quando o Irão pretende anunciar o chamado quarto passo na redução de compromissos nucleares.



No entanto, num comunicado divulgado hoje, o Irão mostrou-se disposto a continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que verifica a conformidade com o acordo de 2015.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros instou, no entanto, o novo diretor-geral da AIEA, o argentino Rafael Grossi, a realizar a sua missão "de forma imparcial".



Uma das tarefas mais delicadas assumidas por Grossi, que prometeu ser imparcial, justo e impermeável a qualquer pressão, é verificar se o Irão cumpre os compromissos do pacto acima mencionado.



O acordo prevê limitações técnicas significativas no programa nuclear do Irão para impedir que o país detenha bombas atómicas, em troca do levantamento de sanções internacionais.

Lusa