PM paquistanês manifesta pesar e ordena investigação ao incêndio que deixou 71 mortos

O primeiro-ministro paquistanês manifestou hoje pesar pelo "terrível e trágico" incêndio que matou pelos menos 71 pessoas a bordo de um comboio na província de Punjab, no leste do país, e ordenou uma investigação imediata.



Imran Khan expressou condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação dos feridos, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O incêndio teve origem num fogão a gás, quando alguns passageiros preparavam o pequeno-almoço com o comboio em andamento, em violação das normas em vigor, indicou o ministro dos Transportes Ferroviários paquistanês, Sheikh Rashid Ahmad.



O último balanço das autoridades aponta para pelo menos 71 mortos, entre os quais várias crianças. Segundo as autoridades, há ainda 43 feridos, dos quais 11 em estado crítico.

Sobreviventes descreveram "momentos de terror", com vários passageiros a tentar saltar pelas janelas enquanto as chamas se espalhavam pelas diferentes carruagens.