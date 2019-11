Ancara e Moscovo iniciam patrulhas conjuntas no nordeste da Síria

Unidades militares turcas e russas começaram hoje com as primeiras patrulhas conjuntas no nordeste da Síria, anunciou o Ministério da Defesa turco na rede social Twitter.

"No âmbito dos acordos de Sochi de 22 de outubro de 2019, membros dos exércitos turco e russo, acompanhados por aparelhos não tripulados, iniciaram as primeiras patrulhas conjuntas", sublinha a mensagem.

Estas patrulhas vão realizar-se ao longo da fronteira turco-síria numa faixa com uma largura de 30 quilómetros, segundo os acordos negociados entre Ancara e Moscovo.

Nos termos do acordo alcançado entre os presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e russo, Vladimir Putin, a milícia curda das unidades de proteção do povo (YPG) tinha um prazo até às 15:00 TMG de terça-feira para se retirar das posições fronteiriças com a Turquia.

A Turquia tenciona instalar uma "zona de segurança" de cerca de trinta quilómetros de profundidade ao longo da fronteira para separar esta dos YPG, que considera "terroristas", mas que são aliados dos países ocidentais na luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

O acordo com a Rússia e um outro alcançado dias depois com os Estados Unidos permitiram travar uma ofensiva que Ancara lançou em 09 de outubro contra as forças curdas.

O ministro da Defesa russo, Sergueï Choïgou, afirmou na terça-feira que a retirada dos combatentes curdos estava concluída.

Erdogan disse que a Turquia poderia verificar a veracidade desta retirada com o arranque das patrulhas conjuntas com os russos, previstas pelo acordo russo-turco.

Lusa