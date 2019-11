Dez mortos em ataque atribuído a grupo com ligações ao Daesh em Moçambique

Dez pessoas foram mortas na quinta-feira num ataque atribuído a insurgentes islâmicos no norte de Moçambique. Um grupo de homens armados montaram uma emboscada numa estrada perto da vila Mbau, na província de Cabo Delgado, com vista a atingir um camião que transportava passageiros e mercadorias.

Segundo o relato de uma testemunha à AFP, o grupo armado começou a disparar contra as pessoas. No final, queimaram o veículo e roubaram várias casas da região. Esta informação foi verificada pela AFP junto de moradores da zona.

"A situação está a deteriorar-se, as pessoas estão a deixar as suas aldeias" para a cidade de Mocimboa, na província de Cabo Delgado, acrescentado que "os ataques aumentaram desde as eleições" de 15 de outubro.