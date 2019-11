Dois mortos no Utah elevam para seis vítimas mortais nos EUA durante Halloween

Duas pessoas morreram numa festa do 'Dia das Bruxas' numa zona rural do estado norte-americano do Utah, elevando para seis o número de vítimas em celebrações destas festividades nos Estados Unidos, revelaram esta sexta-feira as autoridades.

Um homem de 22 anos foi esfaqueado e outro de 23 foi baleado numa festa onde estavam cerca de vinte pessoas, numa zona rural perto de Salt Lake City, no estado do Utah.

Anteriormente, as autoridades tinham anunciado a morte de outras quatro pessoas em circunstâncias festivas semelhantes, em Orinda, a leste da cidade de Oakland.

Neste caso, foi relatado um tiroteio numa festa onde terão estado mais de cem pessoas e onde, além das quatro vítimas mortais, quatro pessoas ficaram feridas.

Sem adiantar pormenores sobre o que aconteceu, a polícia de Orinda esclareceu que não havia qualquer ameaça pública decorrente deste tiroteio.

Lusa