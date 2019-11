Detido suspeito da morte de português na Suíça

As autoridades suíças prenderam hoje um homem, suspeito de ter matado o português encontrado num hotel em Zurique.



Segundo a polícia, o suspeito tem nacionalidade brasileira. Não foram ainda divulgadas as motivações do crime.

O português, que terá sido esfaqueado, foi encontrado na sexta-feira por uma empregada de limpeza do hotel onde estava hospedado.

O Correio da Manhã escreve hoje que o homem, com 39 anos, era cabeleireiro. Penteou várias modelos e atrizes portuguesas e também foi cabeleireiro de Cristiano Ronaldo.