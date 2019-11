Nova polémica no Governo de Bolsonaro: "O peixe é inteligente, quando vê uma manta de óleo foge"

As autoridades brasileiras acusam um navio grego de ter provocado um derrame de petróleo na costa nordeste do país. Numa tentativa de tranquilizar a população, um membro do governo brasileiro afirmou que era seguro comer peixe daquela região, porque os animais fogem das manchas.