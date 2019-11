Celebridades felicitam menino solitário no dia de aniversário

Um menino de onze anos fez uma festa de aniversário para os seus amigos e não teve a presença de nenhum deles, no Canadá. O pai da criança partilhou um tweet a explicar a situação nas redes sociais, que se tornou viral e impulsionou imensas mensagens com votos de felicidades para o aniversariante.

Jason Foster, o pai do jovem, referiu a "mágoa" que sentiu no domingo, depois de ver que os amigos do filho Kade Foster não compareceram na festa.

Milhares de pessoas responderam ao tweet do pai e felicitaram o aniversariante depois de verem a publicação.

"Estou a pedir aos meus amigos do Twitter que hoje lhe mostrem amor", referiu o progenitor na rede social.

Entre as pessoas que felicitaram o jovem aniversariante, estão Ben Stiller, o primeiro-ministro Justin Trudeau e as estrelas do hóquei no gelo.

De acordo com a BBC, o tweet de Foster foi partilhado mais de 18 mil vezes e recebeu mais de 100 mil likes.

O pai do aniversariante marcou os jogadores favoritos de hóquei no gelo do filho, o Toronto Maple Leafs, o Mitch Marner e o John Tavares, que responderam ao tweet.