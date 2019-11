Deputado trabalhista Lindsay Hoyle eleito presidente da Câmara dos Comuns

O deputado trabalhista Lindsay Hoyle, de 62 anos, foi esta segunda-feira eleito presidente da Câmara dos Comuns [speaker] , prometendo mudar o parlamento britânico "para melhor".

O resultado foi anunciado após uma quarta volta de votações para escolher entre os sete candidatos, as quais Hoyle liderou desde o início, tendo vencido no final com 325 votos, superando o também trabalhista Chris Bryant, que recebeu 213 votos.

"Eu mantenho o que disse: esta Câmara vai mudar, mas vai mudar para melhor", prometeu Hoyle no discurso após a eleição.

Eleito desde 1997 pelo círculo de Chorley, no noroeste de Inglaterra, foi vice-presidente de John Bercow durante mais de nove anos, onde se destacou pelas repreensões aos colegas quando estes se estendiam nas suas intervenções ou perturbavam os debates.

É reconhecível pelo seu forte sotaque regional e possui vários animais de estimação, incluindo dois cães, uma tartaruga e um gato, aos quais deu o nome de figuras políticas, destacando-se um papagaio chamado Boris, nome que partilha com o atual primeiro-ministro britânico.

No seu discurso de apresentação, defendeu o direito dos deputados de segunda linha de poderem confrontar o governo e de intervirem no plenário, independentemente da experiência ou do número de anos em funções.

Disse também querer aumentar a segurança dos deputados, famílias, funcionários e edifício.

Como é tradição, após ser eleito foi "arrastado" por dois colegas das bancadas para o respetivo cadeirão de presidente, desta vez o conservador Nigel Evans e a trabalhista Caroline Flint.

Ambos são adeptos do 'Brexit' mas, apesar de representar uma região que votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), Hoyle nunca tornou público o seu sentido de voto no referendo de 2016.

Hoje, garantiu: "Como prometi, vou ser neutro, vou ser transparente". Numa intervenção no parlamento, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, urgiu Hoyle a ser "bondoso" e "imparcial".

Já o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, lembrou: "O cargo de 'speaker' não é apenas cerimonial. Tem a ver com os direitos dos deputados de poderem falar. Tem a ver com o poder do Parlamento para confrontar o governo".

O 'speaker' é responsável por presidir aos debates na câmara baixa do parlamento britânico, decide quem tem a palavra, seleciona propostas de alteração a legislação, autoriza debates urgentes em plenário ou com certos ministros e pode exercer o voto decisivo em caso de empate.

Para garantir a isenção partidária, é obrigado a renunciar ao partido político, apesar de continuar a representar o respetivo círculo eleitoral, onde normalmente é candidato à reeleição sem oposição.

É suposto ser um árbitro imparcial na supervisão e aplicação das regras parlamentares, mas alguns críticos acusaram Bercow de favorecer deputados militantes anti-'Brexit' e de influenciar o processo de saída do Reino Unido da UE.

John Bercow cessou funções na semana passada depois de uma década no cargo que o tornou numa das personagens principais da política britânica, mas alguns deputados e candidatos defenderam uma abordagem mais neutra.

A escolha de um novo 'speaker' acontece em vésperas de eleições legislativas antecipadas a 12 de dezembro, estando a dissolução do parlamento marcada para quarta-feira.

