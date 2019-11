Governo indiano restringe circulação de carros em Nova Deli devido à poluição

Para combater os níveis elevados de poluição em Nova Deli, o Governo decidiu restringir a circulação de viaturas na cidade.

Entre 4 e 15 de novembro, a circulação carros particulares com matrículas pares e ímpares serão permitidas nas estradas apenas em dias alternados.

A medida não é nova. Este sistema também foi introduzido em 2016 e 2017, embora não existam dados que permitam averiguar se ajudou ou não a reduzir a poluição, na cidade.

As escolas vão permanecer encerradas até terça-feira, para evitar expor as crianças à poluição. A poluição atingiu o valor mais alto este domingo obrigou ao cancelamento e desvio de mais de 30 voos.

Os hospitais registaram um aumento do número de pacientes diagnosticados com problemas respiratórios e infeções decorrentes da poluição do ar. O céu de Nova Deli está coberto por um espesso manto de nevoeiro branco e no rio Yamuna, vê-se mais espuma do que água.

Adnan Abidi

Máscaras anti-poluição

O Governo indiano distribuiu cinco milhões de máscaras e suspendeu todas as construções e lançamentos de fogo-de-artifício durante uma semana. A qualidade do ar em Nova Deli tem-se deteriorado, caindo para níveis recorde desde há vários anos.

Dados do gabinete de Controle da Poluição mostram que a concentração de partículas PM 2,5 (as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões) é de 460 por metro cúbico de ar, enquanto a concentração de partículas PM 10 é de 632.

A Organização Mundial de Saúde considera que concentrações de partículas PM 10 superiores a 100 são perigosas para grupos de risco e, acima de 300, o ar torna-se tóxico para os seres humanos.

Segundo as autoridades ambientais, a exposição a estas partículas aumentam o risco de infeções agudas nas vias respiratórias, assim como de problemas cardíacos e cancro do pulmão.

Danish Siddiqui

O que está a provocar a poluição em Nova Deli?

A qualidade do ar piora todos os anos em novembro, quando os habitantes de Punjab e de Haryana realizam queimadas para limpar os campos agrícolas. As imagens de satélite mostram que só numa semana foram registadas mais de 3000 fogueiras nos estados vizinhos.

O chefe do Governo da cidade, Arvind Kejriwal, escreveu no Twitter que a poluição atingiu níveis "insuportáveis".

No final da semana passada, o Governo indiano decretou estado de emergência de saúde pública. De acordo com os serviços que monitorizam a qualidade do ar, Nova Deli atingiu o nível "severo" de poluição.