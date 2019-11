Sobreviventes do Holocausto reencontram-se com mulher que os salvou

Uma mulher grega de 92 anos reuniu-se pela primeira vez com dois irmãos judeus, depois de os ajudar a sobrevive ao nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial.

Quando era adolescente, Melpomeni Dina escondeu seis membros da família Mordechai antes de ajudá-los a fugir.

De acordo com a BBC, o reencontro ocorreu no museu memorial do Holocausto, em Jerusalém, mais de sete décadas depois.

Tais eventos costumavam ser muito comuns no museu, mas é provável que este seja o último deste tipo.

Os irmãos sobreviventes, Sarah Yanai e Yossi Mor, levaram os 20 filhos e netos ao evento.

"Não há palavras para descrever esse sentimento", disse Yanai aos repórteres.

"É muito emocionante estarmos juntos novamente."

A Alemanha Nazi ocupou a Grécia em 1941-1944 e a maioria da população judaica grega morreu como resultado da perseguição Nazi. Muitos foram assassinados no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau.